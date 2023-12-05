أسعار النفط تتراجع وسط شكوك حول إجراء أوبك+ مزيدا من…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 12:14 مساءً - – انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين في ظل ترقب ومتابعة المستثمرين لخطط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها لخفض الإنتاج في الربع الأول من عام 2024.

وقال محللو السوق إن المخاوف من انخفاض الطلب مثلت ضغطا على الأسعار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا بما يعادل 1.08% لتبلغ عند التسوية 78.03 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار أو 1.39% إلى 73.04 دولار.

وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشييتس، عن تجار النفط يوم الاثنين “من المحتمل أنهم يلتقطون الأنفاس بعد اجتماع أوبك+ الأسبوع الماضي… قرار السوق هو أن (خطط إنتاج أوبك) لن يكون لها تأثير كبير”.

وأعلن تحالف أوبك+ تخفيضات طوعية في الإنتاج، مما أثار الشكوك حول ما إذا كان المنتجون سيعملون بها بالكامل أم لا. والمستثمرون غير متأكدين أيضا من كيفية قياس هذه التخفيضات.

وهبطت أسعار النفط 2% الأسبوع الماضي على خلفية تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، في إطار مجموعة أوبك+، يوم الخميس.