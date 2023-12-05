التموين: إلغاء إجازات شركات السكر وضخ يومي بالمجمعات…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 08:10 مساءً - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن شركات إنتاج السكر التابعة للوزارة قامت بزيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجاريه وقنوات التوزيع والتوريد، وذلك لضخها بالأسواق ليباع للمواطن بسعر 27 جنيه للكيلو، كما يتم المتابعة لحظياً لسير عمليات التوزيع مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات انتاج السكر.

الشركات تزيد من معدلات ضخ السكر لصالح شركات التوزيع

وأضاف وزير التموين أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية المشاركة بالمبادرة يتم ضخ احتياجاتها من السكر الحر يومياً، مشيرا أنه وجه الأجهزة الرقابية بالوزارة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريات التموين بالمحافظات بالمرور الدوري علي الأسواق وضبط أي مخالفات أو ممارسات احتكاريه تحول دون حصول المواطن علي السكر.

متابعة مستمرة لمنع أي ممارسات احتكاريه

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين أحمد كمال، أن الدكتور علي المصيلحي تلقي تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول معدلات ضخ السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكيه ومنافذ التجزئة بالمحافظات.

وأفاد التقرير، أنه يتم ضخ طن ونصف يومياً بكل مجمع استهلاكي، وأشار المتحدث الرسمي أن التقرير الوارد شمل إلغاء الإجازات بشركات المجمعات الاستهلاكيه ومصانع إنتاج السكر التابعة للشركة القابضة لضخ كميات السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المشاركة في مبادرة تخفيض الأسعار.

متابعة مستمرة لمبادرة تخفيض الاسعار

وأكد المتحدث الرسمي أن وزير التموين يتابع يومياً الضخ اليومي للسكر الحر والسلاسل المشاركة في مبادرة تخفيض الاسعار من خلال غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضه للصناعات الغذائية، وكذلك مديريات التموين وجهاز حماية المستهلك بكافة المحافظات.