مال وأعمال

السعودية تخفض سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في يناير

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تخفض سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في يناير من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 10:15 صباحاً - – ذكرت مصادر مطلعة أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، خفضت يوم الثلاثاء سعر خامها العربي الخفيف الرائد للعملاء الآسيويين في يناير للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، في ظل ضعف العلاوات في السوق المادية وسط مخاوف من فائض العرض.

predco_adv_2021

وقالت المصادر إن أرامكو السعودية خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للتحميل في يناير إلى آسيا 50 سنتا للبرميل عن ديسمبر إلى 3.50 دولار للبرميل فوق أسعار عمان/دبي.

E-Bank

وأظهر مسح أجرته أن هذا التخفيض أقل من توقعات السوق بخفض قدره دولار واحد تقريبا.

وقال مدير المشتريات في إحدى المصافي الآسيوية “حددت السعودية السعر مرتفعا جدا. وقد يدفع ذلك بعض المشترين إلى تقليص وارداتهم والتوجه لشراء خام أرخص من موردين آخرين في سوق المعاملات الفورية”.

HapiSalonWhite

ويبلغ سعر خامات مثل عمان وزاكوم العلوي من أبوظبي، وهي بنفس جودة الخام العربي الخفيف، نحو 0.5 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خام دبي.

BonatMisr

وأعلنت أوبك+ الأسبوع الماضي تخفيضات طوعية للإنتاج تبلغ إجمالا 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من 2024، لكن السوق لم تتأثر وأبدت شكوكا بشأن الالتزام بالتخفيضات.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لوكالة بلومبرج يوم الاثنين إن تخفيضات أوبك+ لإنتاج النفط يمكن أن تستمر بالتأكيد بعد الربع الأول إذا لزم الأمر.

كما خفضت أرامكو السعودية أسعار الدرجات الأخرى التي تبيعها إلى آسيا 50 سنتا للخام الخفيف جدا و60 سنتا للخام العربي المتوسط ​​و30 سنتا للخام العربي الثقيل. وجميع تلك التخفيضات كانت أقل من توقعات السوق.

وبالنسبة للمناطق الأخرى، خفضت أكبر دولة مصدرة للنفط سعر البيع الرسمي للنفط العربي الخفيف لشهر يناير إلى شمال غرب أوروبا دولارين إلى 2.90 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خام برنت.

كما خفضت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للولايات المتحدة 30 سنتا في يناير إلى 7.15 عن خام أرجوس العالي الكبريت.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تخفض سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا