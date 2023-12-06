نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تخفض سعر الخام العربي الخفيف لآسيا في يناير من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 10:15 صباحاً - – ذكرت مصادر مطلعة أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، خفضت يوم الثلاثاء سعر خامها العربي الخفيف الرائد للعملاء الآسيويين في يناير للمرة الأولى منذ سبعة أشهر، في ظل ضعف العلاوات في السوق المادية وسط مخاوف من فائض العرض.

وقالت المصادر إن أرامكو السعودية خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للتحميل في يناير إلى آسيا 50 سنتا للبرميل عن ديسمبر إلى 3.50 دولار للبرميل فوق أسعار عمان/دبي.

وأظهر مسح أجرته أن هذا التخفيض أقل من توقعات السوق بخفض قدره دولار واحد تقريبا.

وقال مدير المشتريات في إحدى المصافي الآسيوية “حددت السعودية السعر مرتفعا جدا. وقد يدفع ذلك بعض المشترين إلى تقليص وارداتهم والتوجه لشراء خام أرخص من موردين آخرين في سوق المعاملات الفورية”.

ويبلغ سعر خامات مثل عمان وزاكوم العلوي من أبوظبي، وهي بنفس جودة الخام العربي الخفيف، نحو 0.5 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار خام دبي.

وأعلنت أوبك+ الأسبوع الماضي تخفيضات طوعية للإنتاج تبلغ إجمالا 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من 2024، لكن السوق لم تتأثر وأبدت شكوكا بشأن الالتزام بالتخفيضات.

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لوكالة بلومبرج يوم الاثنين إن تخفيضات أوبك+ لإنتاج النفط يمكن أن تستمر بالتأكيد بعد الربع الأول إذا لزم الأمر.

كما خفضت أرامكو السعودية أسعار الدرجات الأخرى التي تبيعها إلى آسيا 50 سنتا للخام الخفيف جدا و60 سنتا للخام العربي المتوسط ​​و30 سنتا للخام العربي الثقيل. وجميع تلك التخفيضات كانت أقل من توقعات السوق.

وبالنسبة للمناطق الأخرى، خفضت أكبر دولة مصدرة للنفط سعر البيع الرسمي للنفط العربي الخفيف لشهر يناير إلى شمال غرب أوروبا دولارين إلى 2.90 دولار للبرميل فوق متوسط سعر خام برنت.

كما خفضت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للولايات المتحدة 30 سنتا في يناير إلى 7.15 عن خام أرجوس العالي الكبريت.