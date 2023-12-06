وزير البترول يبحث مع رئيس أفريكسيم بنك دعم مشروعات التعدين…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 12:14 مساءً - دوت الخليج – بحث وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، مع رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك”، بيندكت أوراما، دعم مشروعات التعدين وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد الملا، خلال اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات كوب 28، الشراكة الممتدة بين مصر وأفريكسيم بنك، معربا عن تطلعه لتعزيز فرص التعاون، خاصةً فيما يتعلق بتمويل مشروعات التعدين.

وأشار إلى أن قطاع التعدين المصري يشهد تطورا في ظل إطلاق وزارة البترول والثروة المعدنية لاستراتيجية تحديث قطاع التعدين؛ بما يوفر مناخا جاذبا للاستثمارات.

وبدوره، قال أوراما إن قطاع التعدين المصري يمتلك إمكانات واعدة، جذبت العديد من الشركات العالمية المتخصصة ولديه تجارب ومشروعات ناجحة.

وأعرب عن ترحيبه بزيادة التعاون مع القطاع من خلال بحث توفير التمويل اللازم لمشروعات التعدين، خاصة في ظل توجه الوزارة نحو تعظيم القيمة المضافة لاستغلال الثروات التعدينية، وما ينتج عنه من فرص استثمارية.

كما تناول اللقاء دعم البنك لمشروعات البترول والغاز، مع التركيز على مشروعات إزالة الكربون والانتقال الطاقي، التي تأتي على رأس أولويات قطاع البترول المصري.