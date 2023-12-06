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نعرض لكم الان تفاصيل خبر البترول تبحث مع إنرجين العالمية خطط تنمية وزيادة إنتاج الغاز… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 12:14 مساءً - دوت الخليج – بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية،مع ماثيوس ريجاس رئيس شركة إنرجين العالمية، خطط الشركة خلال الفترة المقبلة لتنمية وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي من مناطق عملها في مصر بمنطقة البحر المتوسط.
كما تناول اللقاء، الذي عقده على هامش فعاليات كوب 28، سبل دعم التعاون بشأن إزالة الكربون من مختلف مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي بما يدعم تنافسية الغاز الطبيعي المنتج من حقول منطقة شرق المتوسط.
وأكد ماثيوس ريجاس التزام الشركة بمواصلة ضخ المزيد من الاستثمارات لتعظيم استغلال الموارد الغازية من منطقة حوض البحر المتوسط التي تعد “مركزا رئيسيا لعملياتها”، ولا سيما في ضوء سياسات وزارة البترول والثروة المعدنية الداعمة لتحفيز الشركات العالمية على ضخ الاستثمارات وتنفيذ خطط طموحة في مجال تنمية الحقول المكتشفة أو التوسع في الأنشطة الجديدة للبحث والاستكشاف للوصول لاكتشافات جديدة.
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