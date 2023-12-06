هيئة السلع التموينية تشتري 180 ألف طن من القمح في ممارسة

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 01:16 مساءً - – قالت الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، مشتري الحبوب الحكومي، يوم الثلاثاء إنها اشترت 180 ألف طن من القمح في ممارسة دولية.

وأضافت الهيئة أن الشراء يشمل 60 ألف طن من القمح الأوكراني بنظام السداد عند المعاينة و120 ألف طن من القمح الروسي بنظام السداد عبر خطابات اعتماد مدتها 270 يوما.