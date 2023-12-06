نجيب ساويرس تعقيبا على نقل مكتب NNS إلى أبوظبي: ناصف نقل…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 05:13 مساءً - العربية نت _ قال رجل الأعمال والملياردير المصري نجيب ساويرس في تصريحات لـ “العربية”، تعقيباً على بيان نقل مكتب “NNS” إلى أبوظبي، إن شقيقه نقل مكتبه من “لندن وليس من مصر إلى أبوظبي”.

وقال ساويرس: “أخويا نقل مكتبه من لندن مش من مصر”.

ولفت أن المكتب يشرف على الاستثمارات الخاصة بناصف ساويرس في مختلف دول العالم.

كما أشار إلى أن عدد الموظفين بالمكتب لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

وأضاف نجيب ساويرس : “ناصف يعيش خارج مصر منذ أكثر من 10 سنوات”.

كان مكتب عائلة ساويرس والمعروف باسم “NNS”، قد ذكر في بيان أمس، أنه سيعيد مقر مجموعة “NNS” إلى سوق أبوظبي العالمية، المركز المالي الدولي لعاصمة الإمارات، شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

ونوهت المجموعة، أنها تهدف من هناك إلى بناء حصص كبيرة في عدد كبير من الشركات، خاصة في أوروبا والشرق الأوسط وأميركا الشمالية.

ويعد ناصف ساويرس أغنى رجل في مصر، حيث تبلغ ثروته الصافية حوالي 7.6 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات. لقد استثمر في شركة أديداس الألمانية لصناعة السلع الرياضية وكذلك في نادي كرة القدم الإنجليزي أستون فيلا، وفقاً لما ذكرته “بلومبرج”.