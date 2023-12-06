شغلني تعلن إطلاق أول مركز توظيف بمحافظة سوهاج بالشراكة مع…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 06:14 مساءً - أعلنت شركة شغلني اليوم، بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبدعم من المهندس نجيب ساويرس، عن إطلاق أول مركز توظيف للشركة بمحافظة سوهاج بحضور كلاً من المهندس نجيب ساويرس ويمنى مصطفى مدير برنامج أعمال مصر.

وصرح عمر خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة شغلني، أن إطلاق أول مركز توظيف للشركة بسوهاج والذي سيبدأ العمل به في الأول من يناير هو بمثابة بداية لسلسة من المراكز والتي ستنتشر وتغطى جميع محافظات مصر.

وأوضح أن طريقة عمل المركز ستكون عن طريق الإعلان عن الوظائف المتاحة وعلى راغبي العمل أن يملأ الاستمارة ثم يقوم بإجراء مقابلة مع مسؤول التوظيف داخل المركز وفى حالة قبوله يتم تعيينه فوراً.

وأشار خليفة إلى أن المركز سيوفر آلاف فرص العمل للفنيين والإداريين وخدمة العملاء الذين يعملون في مجال الأغذية والسيارات والقطاع العقاري وغيرها. لافتا أن المركز يقدم برامج تدريبية لراغبي العمل إضافة إلى خدمات الشمول المالي وتمكين المرأة، مؤكداً أن اختيار محافظة سوهاج جاء لتوفير فرص عمل لآلاف الشباب بمحافظات صعيد مصر.

من جانبها أعربت يمنى مصطفى، مدير برنامج أعمال مصر، عن سعادتها بهذه الشراكة مع شركة “شغلني” مما سيتيح فرص توظيف حقيقية للشباب في صعيد مصر خاصة ان برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدف إلى خلق فرص عمل للشباب والسيدات خاصة في مدن صعيد مصر مع التركيز على القطاعات المستهدفة لبرنامج أعمال مصر وهي اللوجستيات وتكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الأخضر والصناعات الإبداعية والثقافية.