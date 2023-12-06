- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. نجيب ساويرس: منفتح لدراسة فرص برنامج الطروحات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 08:20 مساءً - إسلام سالم _ قال المهندس نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، إن إنجازات الحكومة في تنفيذ البنية التحتية لا يمكن إنكارها، وساهمت في تنشيط الاستثمارات بشكل كبير.
وأضاف ساويرس، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تسليم المرحلة الأولى من مشروع ZED الشيخ زايد، اليوم، أنه على استعداد لدراسة أي فرص لاقتناص أيا من الطروحات الحكومية.
وأكد الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، أنه يتم دراسة تنفيذ فندق بجوار منطقة الأهرامات، وسيجري العمل على اقتناص الموافقات والتصاريح اللازمه لتنفيذه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. نجيب ساويرس: منفتح لدراسة فرص برنامج الطروحات… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.