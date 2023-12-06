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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هيئة قناة السويس تدفع بأربع قاطرات لسحب سفينة حاويات تعطلت… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 08:20 مساءً - دوت الخليج – أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، انتظام حركة الملاحة بالتزامن مع الدفع بأربعة قاطرات لقطر سفينة الحاويات ONE ORPHEUS بعد فقدانها التوجيه إثر عطل بدفة السفينة أدى إلى اصطدامها بكوبري المنسي، وذلك خلال عبورها القناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من سنغافورة ومتجهة إلى هولندا.
وقال رئيس الهيئة، في بيان، إنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في دفة السفينة في الكيلو متر 74 ترقيم قناة وفقدانها التوجيه، صدرت تعليمات بالرباط للسفن خلفها بالإضافة إلى الدفع على الفور بـ4 قاطرات .
وأوضح البيان أن طول السفينة يبلغ 336 مترا، وعرضها 46 مترا وحمولتها 101 ألف طن، مضيفًا أنه يجري العمل حاليا علي توصيل أسلاك القاطرات بالسفينة تمهيدا لقطرها وذلك بعد التاكد من سلامة بدن السفينة.
ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن عدم تأثر حركة الملاحة بالقناة من هذا الموقف الطارئ، حيث عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد، كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية.
وأكد الفريق ربيع امتلاك الهيئة خبرات الإنقاذ اللازمة وقدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل باحترافية مع حالات الطوارئ المحتملة.
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