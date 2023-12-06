نعرض لكم الان تفاصيل خبر تباطؤ وتيرة مشتريات البنوك المركزية للذهب خلال أكتوبر من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 6 ديسمبر 2023 08:20 مساءً - وكالات _ تباطأت وتيرة مشتريات البنوك المركزية للذهب في أكتوبر، لكن الاتجاه العام للشراء القوي الذي استحوذ على انتباه مستثمري الذهب لم يتأثر.

إجمالي صافي المشتريات العالمية تسجل 42 طنًا

بلغ إجمالي صافي المشتريات العالمية المبلغ عنها 42 طنًا خلال الشهر، أي أقل بنسبة 41% من الإجمالي المنقح لشهر سبتمبر البالغ 72 طنًا، لكنه لا يزال أعلى بنسبة 23% من المتوسط الشهري للفترة من يناير إلى سبتمبر البالغ 34 طنًا، وفقًا لتقرير حديث صدر أمس الثلاثاء عن مجلس الذهب العالمي.

ظل البنك المركزي المصري الصيني أكبر مشتر، حيث أعلن عن إضافة 23 طناً من الذهب إلى احتياطياته – وهي الإضافة الشهرية الثانية عشرة على التوالي. وبذلك يصل صافي مشترياته من العام الماضي إلى 204 أطنان ويرفع احتياطياتها المعلنة من الذهب إلى 2,215 طنًا. وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة، لا تزال احتياطيات الذهب المبلغ عنها تمثل 4% فقط من إجمالي الاحتياطيات الدولية للبنك.

المركزي الصيني يضيف 23 طناً من الذهب إلى احتياطياته

كما اشترى البنك المركزي المصري التركي نحو 19 طنًا من الذهب خلال الشهر، حيث زادت احتياطياته الرسمية من الذهب (البنك المركزي المصري بالإضافة إلى حيازات الخزانة) إلى 498 طنًا. وعلى أساس سنوي، لا يزال البنك المركزي المصري التركي بائعًا صافيًا (44 طنًا) نتيجة لصافي مبيعاته المكثفة بين مارس ومايو.

المركزي التركي يضيف 19 طنًا من الذهب

وبعيداً عن هذين البنكين، كان الشراء أكثر تواضعاً. حيث واصل البنك الوطني البولندي موجة الشراء الأخيرة، مضيفًا 6 أطنان أخرى إلى احتياطياته من الذهب. وارتفعت حيازاتها من الذهب الآن بأكثر من 100 طن هذا العام، لتصل إلى 340 طنًا. وكان بنك الاحتياطي الهندي (3 طنًا) والبنك الوطني التشيكي (2 طنًا) والبنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان (1 طنًا) هم المشترين المهمين الآخرين في أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، قام مصرف قطر المركزي بزيادة احتياطياته من الذهب بمقدار طن واحد.

ارتفاع حجم مبيعات الذهب

وشهد شهر أكتوبر أيضًا ارتفاعًا في حجم المبيعات مقارنة بشهري أغسطس وسبتمبر. وجاءت هذه المبيعات مدفوعة بالبنك المركزي الأوزبكي (11 طنًا) والبنك الوطني الكازاخستاني (2 طنًا). لقد لاحظنا في كثير من الأحيان أن كلا البنكين يتنقلان في كثير من الأحيان بين صافي الشراء والبيع، وهو أمر شائع بالنسبة للبنوك التي تشتري الذهب من مصادر محلية.

وحتى قبل صافي الشراء في أكتوبر، لاحظنا أنه من المرجح أن يكون عام 2023 عامًا هائلاً آخر من عمليات شراء البنوك المركزية. وبعد أن بدأ الربع الرابع بشكل إيجابي، يبدو أن طلب البنوك المركزية هذا العام سيرتفع بشكل أكبر، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.

وأظهرت دراسة حديثة أجراها مجلس الذهب العالمي أن 24% من البنوك المركزية تخطط لزيادة احتياطياتها من الذهب في العام المقبل، وهو ما يعكس توترها المتزايد بشأن الدولار.

وأشار محللون اقتصاديون إلى أن الذهب قد يسجل مستويات قياسية جديدة خلال العام المقبل وربما يظل أعلى من 2000 دولار، مع الاعتماد على عدم اليقين الجيوسياسي، وضعف الدولار، والتوقعات بخفض أسعار الفائدة.