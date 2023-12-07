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نعرض لكم الان تفاصيل خبر قناة السويس: التعامل بنجاح مع العطل الفني لإحدى السفن دون… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 7 ديسمبر 2023 12:14 صباحاً - دوت الخليج – أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، نجاح قاطرات الإنقاذ البحري في التعامل مع طوارئ الملاحة والعطل الفني الذي تعرضت له دفة سفينة الحاويات ONE ORPHEUS خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى هولندا.
وأكد رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة لم تتأثر نتيجة الموقف الطارئ، إذ عبرت جميع السفن القادمة من اتجاه الشمال بشكلها المعتاد.
وتابع: كما انتظمت حركة الملاحة القادمة من اتجاه الجنوب بعد تحويل عبور سفن قافلة الجنوب من القناة الجديدة إلى القناة الأصلية بالتوازي مع أعمال الإنقاذ للسفينة.
وأضاف الفريق ربيع أن السفينة ONE ORPHEUS تستأنف حاليا عبورها للقناة بصورة طبيعية بعد إصلاح عطل الدفة والتأكد من صلاحيتها الفنية للإبحار، كما تستأنف الـ6 سفن المتبقية خلفها عبورها للقناة.
وشدد رئيس الهيئة على جاهزية قناة السويس للتعامل مع المواقف الملاحية الطارئة وفق مقتضيات إدارة الأزمة، وما تتطلبه كل حالة على حدة من إجراءات خاصة تتطلب التعامل السليم والدقيق والفوري لإنهاء المشكلة والحفاظ على انتظام الملاحة بالقناة.
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