نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يهوي 4% مع تأجيج مخزونات البنزين مخاوف إزاء الطلب من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 ديسمبر 2023 02:10 مساءً - – هبطت أسعار النفط نحو 4% عند التسوية يوم الأربعاء إلى أدنى مستوياتها عند الإغلاق منذ يونيو، وذلك في ظل زيادة مخاوف الطلب على الخام بفعل ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات البنزين الأمريكية.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.90 دولار بما يعادل 3.8% إلى 74.30 دولار للبرميل عند التسوية. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.94 دولار أو 4.1% إلى 69.38 دولار للبرميل.

وهبط برنت إلى ما دون 75 دولارا للبرميل لأول مرة منذ أوائل يوليو. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 70 دولارا للبرميل لأول مرة منذ يوليو.

وأثّرت مخاوف إزاء سلامة الاقتصاد الصيني أيضا في الأسعار، وذلك بعد يوم من خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف الصين ‭‭A1‬‬ من مستقرة إلى سلبية.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 5.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو رقم أكبر بخمسة أمثال من زيادة مليون برميل كان محللون قد توقعوها. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للبنزين إلى أدنى مستوياتها في عامين.

وهبطت مخزونات الخام 4.6 مليون برميل لتتجاوز كثيرا توقعات المحللين لتراجع 1.4 مليون برميل.

واتفقت مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، أواخر الأسبوع الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من عام 2024.

وقال مسؤولون سعوديون وروس هذا الأسبوع إن التخفيضات قد تُمدد أو تزيد بعد مارس.

وتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إلى الإمارات والسعودية للاجتماع مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان. والنفط وأوبك+ على جدول أعماله خلال الزيارة.

وتسبب هبوط في الصادرات بالولايات المتحدة في اتساع عجز تجاري في أكتوبر، وهو ما قد يثقل كاهل النمو الاقتصادي في الربع الأخير.

وقال كريج إيرلام المحلل لدى أواندا “يشعر المتعاملون بكل وضوح بالفعل بتراجع الأسعار وعاد النفط الآن إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر وفي طريقه لخامس يوم من الخسائر”.

ولامس الدولار أيضا أعلى مستوى في أسبوعين، ما يضغط على حجم الطلب من خلال جعل النفط أعلى سعرا لحاملي العملات الأخرى.