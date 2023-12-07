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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صادرات الصين ترتفع لأول مرة في 6 أشهر خلال نوفمبر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 7 ديسمبر 2023 06:14 مساءً - وكالات _ ارتفعت صادرات الصين بعكس التوقعات خلال نوفمبر ولأول مرة في 6 أشهر، فيما تراجعت الواردات.
ووفقاً لبيانات هيئة الجمارك الصينية الصادرة اليوم الخميس، ارتفعت الصادرات الصينية بنحو 0.5% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ما جاء عكس توقعات انخفاضها بنسبة 1.1%.
تراجع الواردات بنسبة 0.6%
أما الواردات، فتراجعت 0.6% وهو أيضاً ما كان عكس تقديرات المحللين بأن تزيد بنسبة 3.3%.
وعلى مدار أول 11 شهراً من 2023، تراجعت صادرات وواردات الصين بنحو 5% و6% على الترتيب.
ارتفاع قيمة الصادرات الصينية إلى أمريكا بنحو 7%
هذا وارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى أمريكا بنحو 7% في نوفمبر على أساس سنوي، وفقاً لحسابات CNBC.
على الجانب الآخر، انخفضت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 14.5% على أساس سنوي.
انخفاض الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 14.5%
وكان الطلب على السلع الصينية تراجع هذا العام، وسط تباطؤ النمو العالمي.
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