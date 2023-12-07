مال وأعمال

ميرسك تفرض رسوما إضافية على الشحنات الإسرائيلية لتغطية…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر ميرسك تفرض رسوما إضافية على الشحنات الإسرائيلية لتغطية… من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في الخميس 7 ديسمبر 2023 09:18 مساءً - – قالت مجموعة إيه.بي مولر ميرسك للشحن يوم الخميس إنها ستفرض رسوم مخاطر إضافية العام المقبل على شحنات الحاويات إلى إسرائيل لتغطية علاوات التأمين المتزايدة بسبب الوضع الأمني.

predco_adv_2021

وقالت الشركة في بيان “مع حلول 2024 سيستمر رفع أقساط التأمين للسفن المتجهة إلى إسرائيل مما أدى إلى حاجة ميرسك لتطبيق رسم إضافي لمخاطر الطوارئ رسميا”.

E-Bank
BonatMisr

وأضافت “سيتم استخدام الرسوم الإضافية لاستيعاب تكاليف التأمين الإضافية وضمان خدمة مستمرة ومستدامة لعملائنا في إسرائيل”.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميرسك تفرض رسوما إضافية على الشحنات الإسرائيلية لتغطية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا