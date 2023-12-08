وزير الخارجية يعقد مائدة مستديرة بواشنطن حول الرؤية المصرية…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 ديسمبر 2023 04:15 مساءً - أ ش أ _ عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس، مائدة مستديرة مع معهد الشرق الأوسط بواشنطن في إطار الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة -فى تدوينة عبر منصة (اكس)- إن المائدة المستديرة تناولت الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات والقضايا الإقليمية على المسارين السياسي والأمني، وعلى رأسها الأزمة في غزة والجهود المصرية لاحتواء تداعياتها وإيصال المساعدات، والدفع تجاه وقف إطلاق النار.