مصدر الإماراتية تخطط لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 10…

دبي - احمد فتحي في الجمعة 8 ديسمبر 2023 04:15 مساءً - العربية نت _ أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر الإماراتية اليوم الخميس، أنها تخطط لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات في ست دول بمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر” في بيان “ستساهم خطط النمو التي تتبناها في توظيف إمكانات الطاقة النظيفة في أفريقيا بالشكل الأمثل وتعزيز جهود التحول في قطاع الطاقة”.

وأضاف الرمحي “يأتي ذلك في أعقاب التزام “مصدر” بجمع وتحفيز تمويل قدره 10 مليارات دولار لتوفير 10 جيجاوات من الطاقة النظيفة في أفريقيا بحلول عام 2030″، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وبحسب بيان الشركة، تلتزم “مصدر” بتخصيص ملياري دولار، إضافة إلى جمع وتحفيز 8 مليارات دولار لتوفير التمويل الإجمالي، وذلك في إطار مبادرة لتمويل الاستثمار الأخضر في أفريقيا تقودها الإمارات.

والبلدان الأفريقية الستة التي تخطط “مصدر” لتطوير مشروعات الطاقة بها هي أنجولا والكونجو وأوغندا وكينيا وموزامبيق وزامبيا.