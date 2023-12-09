الصين تتعهد بتعزيز السياسة المالية لدعم التعافي الاقتصادي

دبي - احمد فتحي في السبت 9 ديسمبر 2023 01:15 مساءً - سي إن بي سي _ قالت أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين ، إن السياسة المالية للبلاد “يجب تعزيزها بشكل معتدل” لتحفيز الانتعاش الاقتصادي.

وحلل اجتماع المكتب السياسي الذي عقد يوم الجمعة، برئاسة الرئيس الصيني شي جين بينغ، العمل الاقتصادي الذي سيتم الاضطلاع به في عام 2024. وتعهد المكتب بتعزيز “الحيوية الاقتصادية” بشكل فعال، ونزع فتيل المخاطر وتعزيز الاتجاه التصاعدي للتعافي في الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

كما أعلن المكتب السياسي الصيني إنه سيواصل تنفيذ سياسات مالية ونقدية حكيمة العام المقبل.

وانخفض الطلب على السلع الصينية هذا العام مع تباطؤ النمو العالمي، مما أثار المخاوف بشأن قدرة بكين على تحقيق انتعاش قوي بعد الوباء.

وقد تضرر الزخم نتيجة عدد كبير من العوامل، بما في ذلك سوق العقارات المحاصر في البلاد، وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية.

وقال كبير الاقتصاديين في آسيا لدى بنك HSBC فريدريك نيومان، لشبكة CNBC أمس الخميس إنه من غير المرجح أن يتم دعم الاقتصاد الصيني من خلال المزيد من التحفيز المالي.

وأشار الاقتصاديون إلى أن الطلب الخارجي في الصين لا يزال ضعيفاً نسبياً، وحذروا من أن دعم السياسات الذي يركز فقط على جانب العرض لن يكون كافياً على الأرجح لتحقيق نتائج دائمة.