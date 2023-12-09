مال وأعمال

الصين تتعهد بتعزيز السياسة المالية لدعم التعافي الاقتصادي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تتعهد بتعزيز السياسة المالية لدعم التعافي الاقتصادي من قسم مال واعمال

aiBANK

دبي - احمد فتحي في السبت 9 ديسمبر 2023 01:15 مساءً - سي إن بي سي _ قالت أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم في الصين ، إن السياسة المالية للبلاد “يجب تعزيزها بشكل معتدل” لتحفيز الانتعاش الاقتصادي.

predco_adv_2021

وحلل اجتماع المكتب السياسي الذي عقد يوم الجمعة، برئاسة الرئيس الصيني شي جين بينغ، العمل الاقتصادي الذي سيتم الاضطلاع به في عام 2024. وتعهد المكتب بتعزيز “الحيوية الاقتصادية” بشكل فعال، ونزع فتيل المخاطر وتعزيز الاتجاه التصاعدي للتعافي في الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

E-Bank

كما أعلن المكتب السياسي الصيني إنه سيواصل تنفيذ سياسات مالية ونقدية حكيمة العام المقبل.

وانخفض الطلب على السلع الصينية هذا العام مع تباطؤ النمو العالمي، مما أثار المخاوف بشأن قدرة بكين على تحقيق انتعاش قوي بعد الوباء.

HapiSalonWhite
BonatMisr

وقد تضرر الزخم نتيجة عدد كبير من العوامل، بما في ذلك سوق العقارات المحاصر في البلاد، وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية.

وقال كبير الاقتصاديين في آسيا لدى بنك HSBC فريدريك نيومان، لشبكة CNBC أمس الخميس إنه من غير المرجح أن يتم دعم الاقتصاد الصيني من خلال المزيد من التحفيز المالي.

وأشار الاقتصاديون إلى أن الطلب الخارجي في الصين لا يزال ضعيفاً نسبياً، وحذروا من أن دعم السياسات الذي يركز فقط على جانب العرض لن يكون كافياً على الأرجح لتحقيق نتائج دائمة.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تتعهد بتعزيز السياسة المالية لدعم التعافي الاقتصادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا