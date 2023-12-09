الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مساعدات إنسانية بقيمة 125 مليون…

دبي - احمد فتحي في السبت 9 ديسمبر 2023 03:14 مساءً - _ قالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إنها ستقدم مساعدات إنسانية بقيمة أولية 125 مليون يورو (134 مليون دولار) للفلسطينيين في عام 2024.

وأضافت المفوضية أن هذه الأموال ستستخدم في دعم المنظمات الإغاثية في كل من غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

وذكرت في بيان “مع مرور كل يوم، تتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة ونتيجة لذلك، حشدت المفوضية على وجه السرعة مجموعة كبيرة من أدوات الاستجابة التي تستخدمها في حالات الطوارئ، ومع تنظيم 30 رحلة جوية تحمل مواد إغاثية في المجمل، أُرسل بالفعل ألف طن من المساعدات إلى المحتاجين في غزة”.