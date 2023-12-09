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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تسجل أطول سلسلة خسائر أسبوعية في 5 سنوات من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 9 ديسمبر 2023 05:18 مساءً - العربية نت _ ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% في تعاملات الجمعة بعد بيانات أمريكية دعمت توقعات نمو الطلب، لكن الخامين القياسيين انخفضا للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية في خمسة أعوام في ظل وجود فائض في الإمدادات.
وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 75.84 دولار للبرميل عند التسوية بارتفاع 1.79 دولار أو 2.4%، فيما وصلت العقود الآجلة للخام الأمريكي عند التسوية إلى 71.23 دولار بارتفاع 1.89 دولار أو 2.7%.
ووفقا لرويترز، خسر الخامان القياسيان 3.8% على مدار الأسبوع بعد أن سجلا في تعاملات يوم الخميس، أدنى مستوياتهما منذ أواخر يونيو، في مؤشر على أن السوق تشهد فائض في الإمدادات.
ودعت السعودية وروسيا، أكبر دولتين مصدرتين للنفط في العالم، جميع أعضاء “أوبك+” إلى الانضمام إلى اتفاق خفض الإنتاج، وقالتا إن هذا يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي ، وذلك بعد أيام فقط من اجتماع صعب للتحالف.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة “أوبك+”، على تخفيضات إنتاج تبلغ مجتمعة 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل.
كما ساهمت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني وارتفاع إنتاج النفط الأمريكي في تراجع السوق هذا الأسبوع.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات الصين من النفط الخام في نوفمبر انخفضت 9% مقارنة بالعام الماضي إذ أدى ارتفاع مستويات المخزون والمؤشرات الاقتصادية الضعيفة وتباطؤ الطلب من مصافي التكرير المستقلة إلى إضعاف الطلب.
وفي الهند، انخفض استهلاك الوقود في نوفمبر بعد أن لامس أعلى مستوى في 4 أشهر في الشهر السابق، متأثرا بتراجع حركة السفر في ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم.
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