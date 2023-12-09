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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.5% نوفمبر… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 9 ديسمبر 2023 06:14 مساءً - وكالات _ تراجعت أسعار المستهلكين في الصين بأكبر وتيرة منذ 3 سنوات، بحسب بيان الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم السبت، وجاء انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 0.5% على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% أيضا عن شهر أكتوبر الماضي، وفقا للهيئة.
ومع ذلك، ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى نوفمبر الماضيين بنسبة 0.3% على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات الهيئة.
وكشفت البيانات أيضا عن انخفاض أسعار المواد الغذائية في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 4.2% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4%، وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المواد الغذائية في نوفمبر بنسبة 0.9% في حين انخفضت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4%.
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