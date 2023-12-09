تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.5% نوفمبر…

دبي - احمد فتحي في السبت 9 ديسمبر 2023 06:14 مساءً - وكالات _ تراجعت أسعار المستهلكين في الصين بأكبر وتيرة منذ 3 سنوات، بحسب بيان الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم السبت، وجاء انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين، بنسبة 0.5% على أساس سنوي في شهر نوفمبر الماضي.

وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% أيضا عن شهر أكتوبر الماضي، وفقا للهيئة.

ومع ذلك، ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال الفترة ما بين شهري يناير إلى نوفمبر الماضيين بنسبة 0.3% على أساس سنوي، حسبما أظهرت بيانات الهيئة.

وكشفت البيانات أيضا عن انخفاض أسعار المواد الغذائية في شهر نوفمبر الماضي بنسبة 4.2% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4%، وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المواد الغذائية في نوفمبر بنسبة 0.9% في حين انخفضت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.4%.