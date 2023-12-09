ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال العام الماضي إلى 52.1…

دبي - احمد فتحي في السبت 9 ديسمبر 2023 11:25 مساءً - ارتفعت الصادرات المصرية 19.4% إلى 52.1 مليار دولار خلال 2022، فيما زادت الواردات بنحو 7.8% مسجلة 96.2 مليار دولار.

ووفقا للبيانات الصادرة اليوم السبت التاسع من ديسمبر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ارتفعت قيمة الصـادرات غير البترولية إلى 35.5 مليار دولار، فيما قفزت قيمة الصادرات البترولية بنسبة 50.1% عند 16.6 مليار دولار.

وعلى صعيد السلع التي ارتفعت قيمة صادراتها، بلغت قيمة الغاز الطبيعي والمسال 9.9 مليار دولار، فيما بلغت قيمة صادرات اليوريا ومخاليط اليوريا 2.6 مليار دولار، أما قيمة صادرات الملابس الجاهزة فسجلت مستويات 2.5 مليار دولار.

وجاءت تركيا في مقدمة الدول التي استقبلت صادرات من مصر العام الماضي، إذ ارتفعت صادرات القاهرة إليها 32.4% لتصل قيمتها عند 4 مليارات دولار، فيما استحوذت أنقرة على 7.6% من جملة الصادرات.

وفي المرتبة الثانية جاءت إسبانيا بنسبة 7.4% من جملة الصادرات، وقد ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 105.8% لتصل قيمتها عند 3.9 مليار دولار، وجاء في المرتبة الثالثة والرابعة إيطاليا و السعودية على الترتيب.

وفيما يتعلق بالواردات المصرية، فقد ارتفعت الواردات غير البترولية 4.4% إلى 82.7 مليار دولار، فيما زادت الواردات البتروليـة 35% لتصل قيمتها عند 13.5 مليـار دولار.

هذا وكانت أعلى نسبة للواردات المصرية طبقا لدرجة الاستخدام خلال عام 2022 هي السلع الوسيطة، إذ بلغت نسبتها 38% من جملة الواردات المصرية، ثم السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 17.6% من جملة الواردات المصرية.

فيما كان الحديد ومصنوعاته على رأس قائمة السلع التي ارتفعت قيمة وارداته عند 6.6 مليار دولار، بينما بلغت قيمة اللدائن ومصنوعاتها 5.9 مليار دولار.

وجاءت الصين بالمركز الأول عند 15.3% من جملة الواردات، ثم السعودية عند 8.2% من جملة الواردات، فيما حلت أمريكا وروسيا في المركز الثالث والرابع على الترتيب.