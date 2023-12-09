فيتش تتوقع ارتفاع سعر خام برنت إلى 80 دولارا خلال عام 2024

دبي - احمد فتحي في السبت 9 ديسمبر 2023 11:25 مساءً - وكالات _ عدلت فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها قصيرة الأجل لأسعار النفط، وأرجعت ذلك إلى سيطرة أوبك على المعروض والديناميكيات المستمرة في سوق الطاقة.

ورفعت الوكالة توقعاتها للأسعار لكل من خام برنت والخام الأمريكي، استنادا إلى تقديرات وكالة الطاقة الدولية بأن العجز في سوق الخام وصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من 2023.

وأضافت: رفع توقعات الأسعار لبرنت والخام الأمريكي في 2024 جاء مدعوما بمحاولات أوبك+ المستمرة لدعم الأسعار.

وكانت أوبك+ اتفقت في نهاية الشهر الماضي على تخفيضات طوعية للإنتاج النفطي بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2024.

وأشار تقرير فيتش إلى أن العجز في سوق الخام سيستمر في النصف الأول من 2024 بسبب تلك التخفيضات وبشرط أن يظل الالتزام بها قويا.

وبحسب التقديرات الجديدة، فإن سعر خام برنت سيصل إلى 80 دولارا في 2024، مقارنة بالتقديرات السابقة عند 75 دولارا.

كما رفعت الوكالة تقديراتها لسعر الخام الأمريكي بنحو 5 دولارات عند 75 دولارا للبرميل.

أما فيما يتعلق بالتقديرات لعام 2025، أشارت فيتش إلى أن سعر خام برنت سيسجل 70 دولارا وهي نفس التقديرات السابقة.

كما أبقت على التقديرات لخام نايمكس عند 65 دولارا للبرميل.

وكانت أسعار النفط سجلت سابع خسائر أسبوعية على التوالي الأسبوع الماضي، وهي أطول سلسلة خسائر أسبوعية في 5 سنوات.