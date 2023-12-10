أذربيجان تفوز بدعم إقليمي لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 29

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 ديسمبر 2023 12:14 صباحاً - – تستعد أذربيجان على ما يبدو لاستضافة قمة الأمم المتحدة المقبلة لتغير المناخ (كوب29) المقرر إجراؤها في عام 2024 بعد حصولها على دعم دول أخرى في شرق أوروبا يوم السبت.

ودعمت دول منطقة شرق أوروبا، التي من المقرر أن تستضيف قمة العام المقبل، طلب باكو خلال القمة الحالية (كوب28) المنعقدة في دبي، مما أدى إلى كسر حالة الجمود الجيوسياسي بشأن التجمع العالمي التالي لمعالجة تغير المناخ.

وقال مصدران مطلعان على المناقشات لرويترز إن دول المنطقة أيدت رسميا طلب أذربيجان خلال اجتماع عقد بعد ظهر يوم السبت.

وقال وزير البيئة الأذربيجاني مختار باباييف خلال قمة كوب28 “نحن ممتنون جدا لجميع البلدان، ولا سيما مجموعة شرق أوروبا والإمارات الدولة المضيفة (لقمة كوب28)، لدعمها”.

وتأجل اتخاذ قرار بشأن الدولة المضيفة بعد أن قالت روسيا إنها ستستخدم حق النقض (فيتو) ضد أي محاولة تقوم بها دولة في الاتحاد الأوروبي لاستضافة الحدث. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأذربيجان ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي.

ولا يزال مسعى باكو بحاجة إلى موافقة رسمية من نحو 200 دولة في محادثات كوب28، لكن المندوبين قالوا يوم السبت إنهم يتوقعون أن يكون التصويت إجراء شكليا.