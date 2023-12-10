نعرض لكم الان تفاصيل خبر اللقاء السابع عشر من صالون دوت الخليج – مكاتب الاستشارات القانونية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 ديسمبر 2023 06:14 مساءً - في اللقاء السابع عشر من صالون دوت الخليج بعنوان «نظرة من مكاتب الاستشارات القانونية على بيئة الاستثمار»، أكد مديرو مكاتب استشارات مالية وقانونية أهمية تطوير البنية التشريعية؛ بما يزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمر الأجنبي، الذي يقارن بين أسواق متعددة توفّر إعفاءات كبرى. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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