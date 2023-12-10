عاجل.. إلغاء السماح بسداد ضريبة القيمة المضافة بالجنيه عند…

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 ديسمبر 2023 07:12 مساءً - أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بإلغاء الفقرة الثانية من قرار تحصيل ضريبة القيمة المضافة بالنقد الأجنبي عن التعاملات التي تتم بالنقد الأجنبي.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أصدر في 21 نوفمبر الماضي قرارا بإضافة مادة جديدة إلى اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، حملت رقم 52 مكررا تنص على أنه في حالة سداد قيمة السلعة أو مقابل أداء الخدمة بالعملة الأجنبية يكون أداء الضريبة على القيمة المضافة بذات العملة.

ونصت الفقرة الثانية من القرار – التي تم إلغائها – على جواز أداء الضريبة المنصوص عليها بالجنيه، متى قدم المكلف بتحصيل الضريبة ما يفيد أنه قام بالتنازل عن مبلغ بالعملة الأجنبية يساوي أو يزيد على مبلغ الضريبة خلال الشهر التالي لتحقق الإيراد لأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري المصري.

وقال مصدر في تصريح خاص لجريدة دوت الخليج أن سبب إلغاء الفقرة الثانية هو ظهور حالات كشفت إساءة استخدامها.