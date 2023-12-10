نعرض لكم الان تفاصيل خبر صالون دوت الخليج – اللقاء السابع عشر – نظرة من مكاتب الاستشارات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 ديسمبر 2023 09:14 مساءً - أحمد رضوان: بسم الله الرحمن الرحيم أهلًا وسهلًا بحضراتكم في الجزء الثاني من صالون دوت الخليج، الذي يناقش نظرة مكاتب الاستشارات القانونية لوضع الاستثمار والاقتصاد المصري.

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