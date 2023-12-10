إسرائيل تسجل عجزا في الميزانية بقيمة 4.5 مليار دولار بسبب…

دبي - احمد فتحي في الأحد 10 ديسمبر 2023 10:12 مساءً - وكالات _ قالت وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الأحد إن إسرائيل سجَلت عجزا في الميزانية قدره 16.6 مليار شيكل (4.5 مليار دولار)، مشيرة إلى أن هذه القفزة في التكاليف سببها تمويل الحرب المستمرة منذ شهرين في غزة ضد حركة حماس.

وأضافت أنه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفع العجز خلال الاثني عشر شهرا السابقة إلى 3.4% في نوفمبر من2.6%في أكتوبر .

وقال مصدر بالوزارة إن العجز لعام 2023 سينتهي عند نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق””.

وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15.6%، الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأجيلات الضريبية نتيجة للحرب التي بدأت في قطاع غزة بالسابع من أكتوبر.

وبلغ العجز الإسرائيلي في أكتوبر 22.9 مليار شيكل وفي نوفمبر 2022 بلغ 1.7 مليار شيكل.