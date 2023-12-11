شركة بوش الألمانية تتجه لإلغاء 1500 وظيفة بحلول 2025

دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 ديسمبر 2023 05:10 مساءً - وكالات – كشفت شركة بوش الألمانية، اليوم الأحد، عن أنها تحتاج إلى إلغاء ما يصل إلى 1500 وظيفة في اثنين من مواقعها الألمانية بحلول العام 2025 لتكييف مستويات التوظيف مع الطلب المتغير والتقنيات في قطاع السيارات.

وقال متحدث باسم بوش في تعليقات عبر البريد الإلكتروني: “مثل الشركات الأخرى، يتعين علينا تعديل مستوى التوظيف بما يتناسب مع حالة الطلب والتغيرات الهيكلية في قطاع القيادة واختراق السوق للتكنولوجيات المستقبلية”، تبعا لما نقلته .

وأضاف المتحدث: “نحن نرى حاجة إلى تعديل ما يصل إلى 1500 من قدرات الموظفين في مجالات التطوير والإدارة والمبيعات في قسم المحركات في مواقع فيورباخ وشفايبيردينجن بحلول نهاية العام 2025”.

وقالت بوش إنها تحاول تحقيق ذلك من خلال نقل الموظفين إلى إدارات أخرى أو التقاعد المبكر أو اتفاقيات الاستغناء الطوعي، مضيفة أن المجموعة تجري محادثات مع مجلس العمل بشأن التفاصيل.

وتابع المسؤول بالشركة: “إننا نواجه تحديات أكبر بكثير مما كان متوقعا في بداية العام.. حتى لو أردنا الحفاظ على مستوى التوظيف لدينا بأفضل شكل ممكن من خلال منتجات جديدة ومجموعة واسعة من تدابير التدريب، سيتعين علينا تعديل ذلك بما يتناسب مع الوضع الحالي”.