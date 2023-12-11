مال وأعمال

الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين اللين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الجزائر تطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من قمح الطحين اللين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 ديسمبر 2023 07:12 مساءً - – قال متعاملون أوروبيون يوم الأحد إن الديوان الجزائري المهني للحبوب طرح مناقصة دولية لشراء قمح الطحين اللين من مناشئ اختيارية.

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وطلبت المناقصة كمية اسمية 50 ألف طن، لكن الجزائر غالبا ما تشتري في مناقصاتها كمية أكبر بكثير من الحجم الاسمي المطلوب.

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والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة هو الثلاثاء 12 ديسمبر، على أن تظل العروض سارية حتى الأربعاء 13 ديسمبر.

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والقمح مطلوب للشحن في عام 2024 على أربع فترات من مناطق التوريد الرئيسية، بما في ذلك أوروبا من أول فبراير إلى 15 من نفس الشهر، ومن 16 إلى 29 فبراير، ومن الأول من مارس إلى 15 من ذات الشهر، ومن 16 إلى 31 مارس.

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وإذا كان مصدره من أمريكا الجنوبية أو أستراليا، فيتم الشحن قبل شهر واحد.

وتعتبر الجزائر عميلا مهما لقمح الاتحاد الأوروبي، وبخاصة فرنسا، لكن المصدرين الروس يتوسعون بقوة في السوق الجزائرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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