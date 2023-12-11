مال وأعمال

محمد بن راشد يصدر قرارا بإنشاء صندوق دبي للاستثمارات

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد بن راشد يصدر قرارا بإنشاء صندوق دبي للاستثمارات من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 11 ديسمبر 2023 08:21 مساءً - وكالات _ أصدر حاكم دبي محمد بن راشد قانوناً بإنشاء صندوق دبي للاستثمارات, وسوف يحل الصندوق محل حكومة دبي في ملكيتها لأسهم هيئة كهرباء ومياه دبي وشركتي سالك وتاكسي دبي.

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الصندوق سيحل محل الحكومة في ملكيتها لأسهم ديوا وسالك وتاكسي دبي

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وجاء القرار بتعيين عبدالعزيز محمد المُلا عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لصندوق دبي للاستثمارات.

ويهدف الصندوق إلى تعزيز استقرار المركز المالي لحكومة دبي، وكذلك الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والتطويرية.

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كما يستهدف أيضا العمل على بناء احتياطات مالية قوية والمساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي.

الصندوق يختص بإدارة واستثمار أموال الحكومة والفائض والاحتياطي العام لها

وجاء القرار أن “صندوق دبي للاستثمارات” يختص بإدارة واستثمار أموال حكومة دبي والفائض والاحتياطي العام لها داخل الدولة وخارجها.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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