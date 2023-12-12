مال وأعمال

شركة شل البريطانية تبيع حصصها في مشروعين للطاقة المتجددة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة شل البريطانية تبيع حصصها في مشروعين للطاقة المتجددة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 03:14 مساءً - وكالات – قالت شركة شل البريطانية إنها ستبيع حصصها في مشروعين أمريكيين للطاقة المتجددة في تكساس وأوهايو من خلال وحداتها إلى شركة Infrared Capital Partners.

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وستبيع شركة النفط العملاقة حصة قدرها 60% في شركة Brazos Wind Holdings بولاية تكساس، وحصة قدرها 50% في ماديسون فيلدز بولاية أوهايو.

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وتراجعت أرباح الشركة في الربع الثالث من العام الجاري 2023 بنسبة 34%، إلى 6.2 مليار دولار مع تراجع أسعار الطاقة.

وفي الربع الثاني من العام، أعلنت الشركة تحقيق أرباح بلغت 5 مليارات دولار، بما يشكل تراجعا نسبته 56% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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