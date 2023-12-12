نعرض لكم الان تفاصيل خبر رؤساء شركات: مساع متبادلة لجذب المزيد من الاستثمارات التركية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 04:12 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ كشف رؤساء شركات وخبراء في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات عن مساعٍ متبادلة لجذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر؛ لتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين، والتكلفة المنافسة للأيدى العاملة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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