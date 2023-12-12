نعرض لكم الان تفاصيل خبر باسل شعيرة: بولاريس رصدت 6 مليارات جنيه لتطوير منطقة صناعية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 04:12 مساءً - العربية نت _ قال المهندس باسل شعيرة المدير العام لشركة بولاريس باركس، إن شركته رصدت 6 مليارات جنيه، لتطوير منطقة صناعية على مساحة 2.6 مليون متر مربع بمدينة أكتوبر الجديدة التابعة لمحافظة الجيزة.

استلام أرض المرحلة الأولى من المجتمعات العمرانية يناير المقبل

وأضاف شعيرة لـ “العربية Business”، أن الشركة انتهت من سداد “دفعة مقدمة” من قيمة أرض المنطقة الصناعية الجديدة، وتنتظر حاليًا استلام أرض المرحلة الأولى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال شهر يناير المقبل، لبدء أعمال التطوير.

“من المقرر أن تتسلم بولاريس باركس أرض المنطقة الصناعية من هيئة المجتمعات العمرانية على مرحلتين، بواقع 1.3 مليون متر مربع في كل مرحلة، وفقًا للضوابط الحكومية الجديدة الصادرة فبراير الماضي”، بحسب مدير عام الشركة.

رصد 2.5 مليار جنيه لتطوير المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية

وترصد بولاريس باركس، التي تأسست في القاهرة عام 2007، استثمارات قيمتها 2.5 مليار جنيه لتطوير المرحلة الأولى للمنطقة الصناعية، ومثلهم للمرحلة الثانية، بجانب قيمة الأرض، وفقًا لشعيرة.

وتتطلع بولاريس باركس للانتهاء من تنفيذ المنطقة الصناعية خلال مدة تتراوح بين عامين و3 سنوات، كما تعتزم بدء طرح الأراضي على الشركات الراغبة فور الانتهاء من إعداد المخطط العام للمنطقة، بحيث يتم التخصيص بالتزامن مع أعمال التطوير.

بدء طرح الأراضي على الشركات الراغبة فور الانتهاء من إعداد المخطط العام للمنطقة

وتستهدف بولاريس استقطاب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة تصل 1.5 مليار دولار في المرحلة الأولى للمنطقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب شعيرة الذي قال “كل مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية سيجذب من مليار إلى 1.5 مليار دولار استثمارات محلية وأجنبية”.

الشركة تستهدف جذب 1.5 مليار دولار استثمارات محلية وأجنبية خلال 3 سنوات

وأشار باسل شعيرة إلى أن شركته تستهدف الترويج للمنطقة الصناعية الجديدة في دول الخليج والهند والصين وتركيا، بجانب السوق المحلية.

الترويج للمنطقة الصناعية الجديدة في دول الخليج والهند والصين وتركيا

وذكر أن عدم استقرار سعر الصرف في مصر حجّم بعض الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة الماضية، وأن استقرار الجنيه مقابل الدولار سيسهم في دخول الاستثمارات الأجنبية المنتظرة بشكل كبير.

التوسع في العاصمة الإدارية

وقال مدير عام بولاريس باركس، إن شركته بدأت الأشهر الماضية مفاوضات لتخصيص أرض في العاصمة الإدارية على مساحة تتراوح بين مليونين و4 ملايين متر مربع لإقامة منطقة صناعية، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق محدد حتى الآن.

وأضاف: قدمنا طلبًا لشركة العاصمة الإدارية لتخصيص أرض في المرحلة الثانية للمشروع، وتم الاجتماع نحو 3 مرات لكن حتى الآن لم نتوصل لأية اتفاقيات تخص العقد أو الاشتراطات المطلوبة.. الأمر في طور الدراسة”.

ولم يفصح شعيرة عن الاستثمارات التي ترصدها شركته لتطوير المنطقة الصناعية المنتظرة في العاصمة الإدارية، وقال “ننتظر تحديد مساحة المشروع لتحديد حجم الاستثمارات”.