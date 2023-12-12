نعرض لكم الان تفاصيل خبر عصام البديوي: ضخ 95 ألف طن سكر شهريا لتلبية احتياجات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 07:28 مساءً - محمد أحمد – قال اللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إنها ستضخ كميات إضافية من السكر بنحو 95 ألف طن شهريا، وتوفر 65 ألف طن سكر مدعم بسعر 12.60 جنيه للكيلو جرام على البطاقات التموينية، بجانب 30 ألف طن سكر حر بسعر 27جنيها للكيلو جرام في المجمعات الاستهلاكية.

أضاف البديوي، أن ذلك يأتي وفقا لقرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، لصرف كيلو جرام سكر حر للبطاقة التموينية التي يقل عدد الأفراد المستفيدين بها عن 4 أفراد، و2 كيلو جرام للبطاقة التموينية التي يستفيد منها 4 أفراد فأكثر.

جاء ذلك خلال مشاركته على هامش افتتاح فاعليات الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات”فوود أفريكا”، المقام في الفترة من 12 إلى14 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض، وبمشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة بالإضافة إلى 500 مشتري دولي.

التعاقد على 6.2 مليون طن قصب بقيمة 9.3 مليار جنيه

وأضاف البديوي، أن الشركة انتهت من الترتيبات النهائية لاستقبال الموسم الجديد لقصب السكر في يناير المقبل، مشيرا إلى التعاقد على شراء 6.2 مليون طن قصب من المزراعين بقيمة 9.3 مليار جنيه.

إنتاج 700 ألف طن سكر قصب في الموسم الجديد

وتوقع إنتاج 700 ألف طن سكر قصب خلال الموسم الجديد، منوها بأن إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية، مرتبط بشكل رئيسى بزراعة القصب، فيما أوضح أنها تمتلك 8 مصانع ونحو 18 خط إنتاج سكر القصب.

شراء 450 ألف طن بنجر لإنتاج 64 ألف طن سكر

ونوه إلى تعاقد الشركة على شراء 450 ألف طن بنجر بزيادة 50 ألف طن، عن الموسم الماضي، تنتج نحو 64 ألف طن سكر بنجر خلال الموسم الذى سيبدأ فى فبراير المقبل.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، قد أعلن فى أغسطس الماضي، عن زيادة سعر توريد طن قصب السكر من المزارعين لموسم 2024 إلى 1500 جنيه للطن، بزيادة 400 جنيه عن الموسم السابق.

إنتاج 85 ألف طن لصالح القناة للسكر ومستقبل وطن

وقال البديوي، إن الشركة ستصنع سكر البنجر خلال الموسم المقبل لصالح كل من شركة القناة للسكر ومشروع مستقبل وطن، حيث تم التعاقد على إنتاج 600 ألف طن بنجر تنتج نحو 85 ألف طن من السكر.

توريد 7.1 مليون طن سكر خلال موسم 2023

وأوضح أنه خلال موسم 2023 بلغ إجمالى الكميات الموردة من محصول القصب نحو 7.1 مليون طن، تم زراعتهم عبر 227 ألف فدان وإنتاج 700 ألف طن سكر.

استيراد كميات إضافية من السكر الأبيض البرازيلي يناير المقبل

وأشار رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إلى استيراد 87 ألف طن سكر أبيض من البرازيل، بجانب كميات إضافية سوف تصل خلال يناير المقبل.

إضافة خط إنتاج جديد لمصنع فينوس بتكلفة استثمارية 30 مليون جنيه

وفي سياق آخر، قال البديوي، إن الشركة ستضيف خط إنتاج جديد لمصنع فينوس للحلويات، بقيمة 30 مليون جنيه، في إطار خطتها للتطوير ولزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة أنواع جديدة من الحلاوة.