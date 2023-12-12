نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمد البهي: توحيد الإجراءات الجمركية بالموانئ خطوة لتنشيط… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 07:28 مساءً - أحمد عبد الرحمن _ وصف الدكتور محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، قرارات المجلس الأعلى للموانئ بشأن الإجراءات الجمركية بأنها “إيجابية للغاية” لتنشيط تجارة الترانزيت ، قائلًا إنها تتوافق مع خطة وزارة المالية لميكنة الإجراءات؛ مما يسّرع الإفراج عن البضائع. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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