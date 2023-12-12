نعرض لكم الان تفاصيل خبر الفيوم للسكر: استيراد 75 ألف طن سكر خام بقيمة 52 مليون دولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 07:28 مساءً - محمد أحمد _ قال صلاح فتحي، العضو المنتدب لشركة الفيوم للسكر إنها تعاقدت على استيراد 75 ألف سكر خام برازيلي بقيمة 52 مليون دولار، مشيرا إلى أن شركة السكر والصناعات التكاملية ستتولى تكرير هذه الكمية لتوفيرها للمستهلكين. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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