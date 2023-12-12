مال وأعمال

علاء عز: أزمة السكر ستشهد إنفراجة خلال 3 أيام

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر علاء عز: أزمة السكر ستشهد إنفراجة خلال 3 أيام من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 09:15 مساءً - محمد أحمد – قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن أزمة السكر ستشهد إنفراجة خلال 3 أيام، مشيرا إلى أنه يتم طرح كميات إضافية للسلعة يوميا، لتغطية احتياجات المواطنين.

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أزمة السكر ناتجة عن طرحه للشركات التي لا تمتلك فاتورة إلكترونية

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وأرجع عز، في تصريحات على هامش معرض فوود أفريكا، المقام في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر، بمركز مصر للمعارض، وبمشاركة 900 شركة تمثل 32دولة بالإضافة إلى 500 مشتري دولي، أسباب الأزمة إلى طرح البورصة السلعية كميات من السكر لبعض الشركات الصغيرة، والتي لا تمتلك فاتورة الكترونية، وهو ما حال دون القدرة على تتبع السلعة.

متابعة إستلام وتوزيع السكر لمنع التلاعب بالأسعار

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وأكد على تدارك أزمة نقص السكر، من خلال طرحه للشركات التى لديها فاتورة إلكترونية، فضلا عن متابعة إستلامها السلعة توزيعها على المجمعات الاستهلاكية بسعر 27 جنيها للكيلوجرام، لمنع التلاعب في الأسعار.

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توافر غزيز لأرز الشعير ولكن هناك ممارسات ضارة

وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية إن أرز الشعير متوفر بكثرة لدى الفلاحين، إلا أن هناك ممارسات ضارة وعمليات تلاعب من البعض، لتحقيق مكاسب غير شرعية.

استيراد 90 ألف طن أرز هندي

وأوضح عز، أن وزارة التموين والقطاع الخاص قاما باستيراد 90 ألف طن أرز هندي، عبر 3 شحنات بحمولة 30 ألف طن للشحنة الواحدة، لطرحه بسعر 21 جنيها للكيلوجرام.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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