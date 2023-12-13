- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 12:14 صباحاً - دوت الخليج – تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي آليات توفير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ لتعزيز دورها في تدبير الاحتياجات المطلوبة للقطاع الصحي من خلال الشراء والتعاقد بشكل موحد، والتعاون مع العديد من شركاء العمل، بهدف تحقيق استدامة وتطوير الخدمات الصحية بمصر، بحسب بيان لمجلس الوزراء، مساء اليوم.
واستعرض رئيس هيئة الشراء الموحد، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، في اجتماع عقده مدبولي، جانبا من جهود الهيئة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق برفع كفاءة الأطقم الطبية، بالتعاون مع قطاعات المنظومة الصحية كافة.
كما تناول الخطوات الخاصة بتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات المختلفة في مجال الأعمال والاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية على المستوي الإقليمي والعالمي، فضلا عن موقف مشروع إقامة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يتابع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.