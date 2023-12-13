مال وأعمال

رئيس الوزراء يتابع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 12:14 صباحاً - دوت الخليج – تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي آليات توفير الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ لتعزيز دورها في تدبير الاحتياجات المطلوبة للقطاع الصحي من خلال الشراء والتعاقد بشكل موحد، والتعاون مع العديد من شركاء العمل، بهدف تحقيق استدامة وتطوير الخدمات الصحية بمصر، بحسب بيان لمجلس الوزراء، مساء اليوم.

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واستعرض رئيس هيئة الشراء الموحد، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، في اجتماع عقده مدبولي، جانبا من جهود الهيئة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق برفع كفاءة الأطقم الطبية، بالتعاون مع قطاعات المنظومة الصحية كافة.

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كما تناول الخطوات الخاصة بتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات المختلفة في مجال الأعمال والاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية على المستوي الإقليمي والعالمي، فضلا عن موقف مشروع إقامة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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