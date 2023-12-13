نعرض لكم الان تفاصيل خبر : ارتفاع تكاليف الشحن في البحر الأحمر بعد استهداف… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 13 ديسمبر 2023 11:10 صباحاً - – قالت مصادر إن تكلفة شحن البضائع عبر البحر الأحمر ترتفع مع تصعيد الحوثيين في اليمن هجماتهم على السفن التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في غمرة مخاوف من أن يمتد تأثيرها إلى تعطيل الإمدادات العالمية التي تبحر عبر المنطقة.

وقال الحوثيون في اليمن، يوم الثلاثاء، إنهم قصفوا ناقلة تجارية نرويجية بصاروخ في أحدث احتجاج لهم على الغزو الإسرائيلي لغزة، مما يسلط الضوء على مخاطر الصراع الذي يهز الشرق الأوسط.

وقال دنكان بوتس، نائب أميرال سابق في البحرية الملكية البريطانية وقائد سابق للأمن البحري في الخليج، إن 23 ألف سفينة‭‭ ‬‬ تقريبا تمر عبر مضيق باب المندب الضيق الذي يصل البحر الأحمر بخليج عدن، وهذا يسهل “الاستهداف وخيارات الهجوم”.

وأضاف بوتس الذي يشغل الآن منصب مدير شركة يونيفرسال ديفينس آند سيكيوريتي سوليشنز الاستشارية “هذه الهجمات تحمل في طياتها القدرة على أن تصبح تهديدا اقتصاديا استراتيجيا عالميا أكثر بكثير من مجرد تهديد جيوسياسي إقليمي”.

وأدرجت سوق التأمين في لندن جنوب البحر الأحمر ضمن المناطق عالية المخاطر، ويتعين على السفن إخطار شركات التأمين بإبحارها عبر هذه المناطق، وكذلك دفع علاوة إضافية عادة لفترة تغطية مدتها سبعة أيام.

وارتفعت علاوات مخاطر الحرب هذا الأسبوع إلى ما يتراوح بين 0.1% و0.15% إلى 0.2 بالمئة من قيمة السفينة، مقارنة مع 0.07% الأسبوع الماضي، وفقا لتقديرات السوق يوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من أنه سيتم تطبيق خصومات متنوعة، فإن هذا لا يزال يترجم إلى عشرات الآلاف من الدولارات من الكلفة الإضافية لرحلة تستغرق 7 أيام.

وقال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في شركة فيزيل بروتكت المتخصصة في مخاطر الحرب البحرية وهي جزء من شركة بن أندررايتنج للتأمين إن “الواقعة الأحدث تمثل درجة أخرى من عدم الاستقرار الذي يواجه شركات التشغيل التجاري داخل البحر الأحمر والذي من المرجح أن يظل يشهد معدلات مرتفعة على المدى القصير إلى المتوسط”.

وارتفع متوسط ​​الأسعار اليومية للناقلات العملاقة التي تحمل مليوني برميل من النفط الخام كحد أقصى إلى أكثر من 60 ألف دولار يوميا مقابل نحو 40 ألف دولار يوميا الشهر الماضي، وفقا لتقديرات شركة برايمار لوساطة السفن.

طرق بديلة

اختارت بعض شركات الشحن بالفعل إعادة توجيه سفنها عبر رأس الرجاء الصالح بعيدا عن البحر الأحمر، مما أدى إلى زيادة أوقات الرحلة وكلف إضافية.

وقال مصدر أمني بحري “هذا هو الهجوم الأول ليلا فيما يبدو، مما يظهر قدرة جديدة (للحوثيين)”.

وقال ميناء أسدود بجنوب إسرائيل، وهو أحد الموانئ الرئيسية في البلاد، إن هجمات الحوثيين تشكل تهديدا مباشرا للتجارة البحرية الإسرائيلية.

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، في الرابع من ديسمبر كانون الأول، إن المحادثات جارية لتشكيل قوة عمل بحرية “من نوع ما” لضمان المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر.

وقال كيتاك ليم، الأمين العام لوكالة الشحن التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، إن الشحن التجاري يجب ألا يكون أبدا “ضحية جانبية للصراعات الجيوسياسية”. وأضاف أنه حث الدول الأعضاء على العمل معا لضمان “ملاحة عالمية آمنة ودون عوائق”.