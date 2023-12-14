انت الان تتابع خبر انهيار مزلزل لأسعار الذهب في الأردن جعل المواطنين يقفون في طوابير أمام محلات البيع ... وما سجله الجرام اليوم صادم للغاية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، بقيمة 30 قرشا للغرام الواحد، وذلك بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات.



وتراجع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط، الأكثر طلبا في الأسواق، من محلات الصاغة للمواطنين إلى 40 دينارا، والشراء من المواطنين إلى 38.3 دينار.

كما تراجع سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 47.2 والشراء إلى 44.4، كذلك تراجع سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط 35.5 و32.5 دينار على التوالي.

الليرة الرشادي والإنجليزي

ويبلغ سعر بيع الليرة الرشادي في السوق المحلية نحو 285 دينارا، فيما يبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي نحو 325 دينارا.