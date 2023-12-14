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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في السعودية يرتفع إلى 1.7% خلال نوفمبر من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 14 ديسمبر 2023 04:12 مساءً - وكالات _ صعد المؤشر القياسي لأسعار المستهلك في السعودية 0.2% في نوفمبر على أساس شهري، حيث بلغ 1.7%، فيما سجل زيادة على أساس سنوي بنسبة 1.6%، وذلك بعد 5 أشهر من الانخفاض.
وكان المحرك الرئيسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلك في شهر نوفمبر، ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.4% في شهر نوفمبر 2023، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 12.8%، وكانت أسعار الإيجارات المحرك الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في نوفمبر 2023، نظراً لأهميتها النسبية العالية في سلة المستهلك بوزن 21%.
وكذلك ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4%؛ متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 4.2%. كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2.3%؛ متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة بنسبة 5.6%.
وسجل قسم التعليم ارتفاعًا بلغت نسبته 0.8% متأثرًا بارتفاع أسعار التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.1%. وكذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعًا بنسبة 0.5% متأثرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 6.3%.
من ناحية أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.9%؛ متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة -5.0%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة -4.1% متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة -6.2%.
ارتفاع الأسعار بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أكتوبر 2023 سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر نوفمبر ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنةً بشهر أكتوبر 2023م.
وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري في السعودية بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.3%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 1.7%. وكذلك ارتفعت أسعار كل من؛ قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.6%، وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.2% وقسم التبغ بنسبة 0.1%.
ومن جانب آخر انخفضت أسعار كل من؛ قسم الأغذية والمشروبات بنسبة -0.1%، وقسم النقل بنسبة 0.6% وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة -0.5%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.7%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة – 0.9%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.3%، وقسم الصحة بنسبة -0.2%.
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