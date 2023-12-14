الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 ديسمبر 2023 08:10 مساءً - وكالات _ رفعت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام المقبل بنحو 130 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا لتحسن آفاق الناتج المحلي الإجمالي.

وقلصت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بواقع 90 ألف برميل يوميا إلى 2.3 برميل يوميا وفق “”.

من جهة أخرى، أبدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأربعاء تفاؤلا حذرا إزاء العوامل الأساسية التي تؤثر على سوق النفط في عام 2024، وذكرت أن الانخفاض الأخير في الأسعار سببه “المخاوف المبالغ فيها” بشأن الطلب فيما أبقت على توقعاتها المرتفعة نسبيا لاستهلاك النفط في 2024.

لكن أوبك قالت في تقريرها الشهري إنها ما زالت “متفائلة بحذر بشأن العوامل الأساسية التي تؤثر على ديناميكيات سوق النفط في 2024″، موضحة أن المضاربين لعبوا دورا رئيسيا في دفع الأسعار للانخفاض.

وقالت المنظمة في تعليق على الأسعار في نوفمبر، “شهدت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تراجعا كبيرا بسبب عمليات بيع كثيفة في ظل تقلبات شديدة بسوق العقود الآجلة”.

وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 عند 2.46 مليون برميل يوميا. كما ثبتت توقعاتها من الشهر الماضي لنمو الطلب في عام 2024 عند 2.25 مليون برميل يوميا.