مال وأعمال

مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع ميزانية الدفاع بقيمة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع ميزانية الدفاع بقيمة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 10:14 صباحاً - روسيا اليوم _ أيد مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس، مشروع ميزانية الدفاع للولايات المتحدة للعام المالي 2024 بقيمة 883.7 مليار دولار.

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وأشارت نتائج التصويت، إلى أن 310 من المشرعين صوتوا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 118.

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يشار إلى أن مشروع الميزانية يذهب بعد ذلك إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقيع عليه.

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وفي وقت سابق، دعم مجلس الشيوخ ميزانية الدفاع الأمريكية للعام المقبل بمبلغ 886 مليار دولار.

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يذكر أنه في 7 ديسمبر الجاري، تم تخصيص أوكرانيا بمبلغ 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية المدرجة في مشروع ميزانية الدفاع الأمريكية لعام 2024.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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