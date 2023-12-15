نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تلامس أعلى مستوى في 10 أيام مع تراجع الدولار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 01:16 مساءً - سي إن بي سي _ لامست أسعار الذهب أعلى مستوى في 10 أيام اليوم الخميس مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى نهاية دورة تشديد السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2034.31 دولار للأونصة. وارتفع سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.4% إلى 2044.90 دولار.

وقال دانييل غالي، استراتيجي السلع الأولية بشركة في تي دي للأوراق المالية: “لقد تم تلخيص التوجه الحذر لبنك الاحتياطي الفدرالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس، وأعطى الضوء الأخضر للأسواق بشكل عملي للغاية لتسعير دورة تخفيض أكثر عدوانية من بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأفق، ونتوقع أن السوق سوف تسير معه”.

و أضاف “هذا أمر إيجابي للغاية بالنسبة لأسعار الذهب، بالنظر إلى أن طلب المستثمرين كان أحد العناصر المفقودة لاستمرار الارتفاع إلى أعلى مستوياته على الإطلاق”.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدا ويثقل كاهل الدولار.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، في حين انخفض العائد القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو.

وتوقع 17 من أصل 19 مسؤولاً في بنك الاحتياطي الفيدرالي انخفاض أسعار الفائدة بحلول نهاية عام 2024، بعد أن أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث على التوالي، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

تتوقع الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 77% تقريبًا لخفض سعر الفائدة في مارس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لأداة CME FedWatch.

كما أبقى البنك المركزي المصري الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا يوم الخميس. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 24.13 دولار للأونصة، في حين زاد البلاتين 2.6 بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر عند 958.51 دولار.

وصعد البلاديوم 11% إلى 1102.44 دولار، متجها لتسجيل أفضل جلسة منذ مارس 2020 بعد أن سجل أدنى مستوى في خمس سنوات في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال دانييل بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في RJO Futures، إنه بعد قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بدأ منحنى العائد في التقلب واندفع المستثمرون لشراء السلع الأساسية، وهو ما يعد محركًا رئيسيًا لارتفاع البلاديوم.