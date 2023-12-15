انت الان تتابع خبر الذهب يجن جنونه في السعودية ويرتفع لمستويات غير مسبوقة ... وما سجله الجرام اليوم جعل المواطنين في حالة صدمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ستمر الاتجاه الصعودى في أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات الجمعة 15 ديسمبر/كانون الأول 2023، لليوم الثاني .

وتتأثر أسعار الذهب في السعودية بالتحركات العالمية لسوق الذهب التى تشهد حالياً انتعاشه قوية .



عالمياً، تسجل أسعار الذهب مكاسب أٍسبوعية بدعم من الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وذلك بعدما ألقت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل بظلالها على الدولار وعوائد سندات الخزانة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.88 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0239 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفع 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2050 دولارا.

وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "احتمال خفض أسعار الفائدة يدفع لاتجاه صعودي للغاية بالنسبة للذهب".

وأبقى المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية قد انتهى على الأرجح.

وتضع الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة ضغوطا على الدولار وعوائد السندات، مما يزيد من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.

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ويتجه الدولار لانخفاض أسبوعي بعد أن سجل أدنى مستوى في أربعة أشهر أمس الخميس، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 24.08 دولار للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 958.87 دولار. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وانخفض البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1096.86 دولار، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس آذار 2022 بعدما ارتفع هذا الأسبوع حتى الآن 15.5 بالمئة.

سعر الذهب في السعودية

سجل سعر غرام الذهب في السعودية، عيار 24 نحو 246.60 ريال (65.49 دولار)، بحسب منصة gold price.

كما بلغ سعر غرام الذهب في السعودية عيار 21 نحو 215.90 ريال (57.31 دولار).

وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية حوالي 184.20 ريال (49.12 دولار).

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سعر الذهب الجديد مع المصنعية

بلغ متوسط سعر شراء الذهب الجديد مع المصنعية في السعودية حتى كتابة هذا التقرير، نحو264.41 ريال لعيار 22، فيما بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 254.59 ريال.

سجل متوسط سعر شراء غرام الذهب الجديد في السعودية اليوم من عيار 18 نحو 247.83 ريال.

أسعار الذهب المستعمل اليوم في السعودية

بلغ سعر الذهب المستعمل في السعودية اليوم من عيار 22 نحو 220.14 ريال، بينما حقق سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 210.90 ريال، وسجل متوسط السعر لعيار 18 نحو 179.20 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

تنتج المملكة العربية السعودية السبائك الذهبية بأوزان مختلفة تبدأ من 10 غرامات وصولا إلى واحد كيلوغرام، وحقق سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ10 غرامات نحو2524.81 ريال سعودي.

وسجل سعر سبيكة الذهب في السعودية زنة الـ20 غرامًا نحو 5015.24 ريال سعودي.

وبلغ سعر السبيكة الذهب زنة 50 غراما في السعودية حوالي 12452.13 ريال سعودي، وسجل سعر سبيكة الذهب زنة كيلوغرام واحد 247,323.41 ريال سعودي.