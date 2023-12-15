الإنتاج الصناعي في الصين يتزايد بأسرع وتيرة خلال عامين

دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 04:16 مساءً - وكالات_ تسارع الإنتاج الصناعي في الصين بأسرع وتيرة في نحو عامين خلال نوفمبر، على الرغم أن مبيعات التجزئة نمت بوتيرة أقل من المتوقع.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الجمعة الخامس عشر من ديسمبر، توسع الإنتاج الصناعي بنحو 6.6% في نوفمبر على أساس سنوي، مقابل 4.6% في أكتوبر، ومقارنة بتوقعات نمو بنسبة 5.6%.

وفيما يتعلق بمبيعات التجزئة، فقفزت بنحو 10.1% الشهر الماضي على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ مايو، كما أنه مستوى أعلى من المسجل في أكتوبر 7.6%، لكن أقل من توقعات المحللين عند 12.5%.

هذا ونمت استثمارات الأصول الثابتة في المناطق الحضرية بنحو 2.9% في أول 11 شهراً من 2023، وهو مستوى أقل بصورة طفيفة من التقديرات البالغة 3%.

فيما استقر معدل البطالة في الحضر عند مستويات 5% خلال نوفمبر.

تعافي هش

ولا يزال التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا لدى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم هشاً حتى الآن، إذ يسجل مستويات دون توقعات المحللين، وسط مخاوف من أزمة العقارات المتفاقمة، ومخاطر الديون، وبطالة الشباب المزمنة.

ولم تكن سلسلة التدابير السياسية كافية لتعزيز ثقة الاقتصاد، مما أجج الدعوات لبكين بأن تزيد التحفيزات التي تقدمها وسط مخاوف من تعمق التباطؤ الاقتصادي.

كما انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في الصين لخامس شهر على التوالي في نوفمبر مما يؤكد ضعف الثقة في مستويات الطلب والاستثمار، إذ يواجه كبار المطورين العقاريين في الصين مشاكل متعلقة بالديون.

وكانت البيانات الاقتصادية في الصين أظهرت الأسبوع الماضي انكماش التضخم بأسرع وتيرة في 3 سنوات خلال نوفمبر عند 0.5%، بما يشير إلى تنامي الضغوط الانكماشية في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.