مال وأعمال

أسعار النفط تتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في شهرين

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار النفط تتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في شهرين من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الجمعة 15 ديسمبر 2023 10:12 مساءً - العربية نت_ ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في شهرين مستفيدة من تراجع الدولار والتوقعات المتفائلة من وكالة الطاقة الدولية بشأن الطلب على النفط في العام المقبل.

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وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 76.70 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 10 سنتات إلى 71.68 دولار.

ويتجه الخامان لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة، بدعم من إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري الأميركي) هذا الأسبوع أنه سيخفض على الأرجح تكاليف الاقتراض العام المقبل، وفقا لـ “”.

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وانخفض الدولار لأدنى مستوى في أربعة أشهر أمس الخميس بعد إشارات المركزي الأميركي. ويجعل تراجع الدولار النفط المقوم به أرخص بالنسبة للمشترين في الخارج.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري إن الاستهلاك العالمي من النفط سيرتفع 1.1 مليون برميل يوميا في 2024، بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة، وأرجعت هذا إلى تحسن توقعات الطلب في الولايات المتحدة وانخفاض أسعار النفط.

تأتي هذه التقديرات لعام 2024 أقل من نصف توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لنمو الطلب 2.25 مليون برميل يوميا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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