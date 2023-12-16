صندوق النقد يحذر البنوك المركزية من التسرع بتخفيف إجراءات…

دبي - احمد فتحي في السبت 16 ديسمبر 2023 06:14 مساءً - العربية نت_ حذرت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الجمعة، البنوك المركزية في أنحاء العالم من التسرع بتخفيف إجراءاتها المستهدفة مواجهة التضخم، وذلك بعد إعلان البنك المركزي المصري الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة قبل يومين.

وصرحت جورجيفا للصحفيين خلال تواجدها في زيارة عمل للعاصمة الكورية سول بأنه “في بعض الأحيان تتعجل بعض الدول إعلان النصر، ثم يترسخ التضخم بشكل أكبر ويصبح من الأصعب محاربته”.

وأضافت في تصريحات “لا تتعجلوا القفز”، مبينة أن المعركة ضد التضخم وصلت الآن إلى “الميل الأخير”، ونصحت البنوك المركزية بعدم التحرك بشكل أسرع مما تسمح به البيانات المتاحة.

يذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي المصري) الأميركي، أبقى هذا الأسبوع أسعار الفائدة خلال الاجتماع الثالث على التوالي، ليعطى أوضح إشارة حتى الآن على انتهاء حملته القوية لرفع المعدلات من خلال توقع سلسلة من عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.