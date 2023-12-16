مال وأعمال

عاجل.. : ميرسك تعلن وقف جميع رحلات الشحن عبر البحر…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عاجل.. : ميرسك تعلن وقف جميع رحلات الشحن عبر البحر… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في السبت 16 ديسمبر 2023 07:12 مساءً - قالت وكالة “” للأنباء، إن شركة ميرسك للشحن البحري ، أعلنت وقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر مؤقتا.

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ونفذ الحوثيون عملية عسكرية ضد سفينة حاويات “ميرسيك جبرلاتر” كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي، حيث تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة.

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وجاءت عملية الاستهداف؛ بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

وأكدت جماعة الحوثي استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى رفع الحصار عن قطاع غزة.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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